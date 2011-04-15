П.Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ликвидирует британскую компанию Telegram Messenger LLP. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на запись в реестре компаний Великобритании.



Согласно документам, П.Дуров попросил исключить компанию из реестра 19 декабря 2018 года.



Telegram Messenger LLP учреждена в феврале 2014 года двумя компаниями - Dogged Labs Ltd. (Британские Виргинские острова) и Telegraph Inc. (Белиз). Британская компания регистрировалась во время конфликта П.Дурова с группой UCP, которая на тот момент была акционером "В контакте" и пыталась получить контроль над активами мессенджера.







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