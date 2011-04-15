ЦБ объявил учётную цену золота на 15 января - 2794.74 руб./г против 2781.36 руб./г на 12 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 15 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2794.74 руб./грамм
Серебро: - 33.87 руб./грамм
Платина: - 1730.38 руб./грамм
Палладий: - 2836.44 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
29.12 30.12 10.01 11.01 12.01
Золото 2854.88 2856.68 2763.32 2778.16 2781.36
Серебро 33.65 34.16 33.73 33.58 33.79
Платина 1776.97 1760.02 1774.93 1771.28 1770.62
Палладий 2834.20 2836.58 2887.76 2835.34 2852.78