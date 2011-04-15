ФНС разъяснила, какие изменения в НДФЛ вступили в силу с 1 января

ФНС России разъяснила, какие изменения в налогообложении доходов физических лиц вступили в силу с 1 января. Об этом говорится в сообщении службы.



Так, нерезиденты при продаже имущества, которое было в собственности более трех или пяти лет, могут не платить НДФЛ как и резиденты.



Освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже жилья и транспорта и бывшие индивидуальные предприниматели, которые использовали это имущество в своей деятельности. Основное условие - минимальный срок владения также три или пять лет.



Кроме того, с 1 января размер социального налогового вычета по НДФЛ на благотворительность может быть увеличен. По общему правилу можно вернуть не более 25% дохода налогоплательщика, полученного в налоговом периоде. Если пожертвования направляются учреждениям культуры и некоммерческим организациям (фондам) в этой области, то предельный размер налогового вычета по решению региональных властей может быть увеличен до 30%.



Также изменился порядок определения налоговой базы по НДФЛ при получении физическими лицами доходов при реализации (погашении) облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте. Теперь расходы на приобретение таких облигаций должны пересчитываться в рубли по курсу Банка России на дату фактического получения доходов от реализации (погашения). Раньше расходы пересчитывались на рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату фактической покупки облигаций.



Расширен перечень доходов, освобождаемых от обложения НДФЛ, установленный статьей 217 НК РФ. Например, не нужно платить НДФЛ за доходы от сдачи макулатуры.



Полевое довольствие свыше 700 руб. в день теперь будут облагать НДФЛ. С 1 января 2019 года при выплате полевого довольствия сотрудникам, работающим в полевых условиях, сумма, превышающая 700 руб. за каждый день нахождения в полевых условиях, подлежит обложению НДФЛ. Ранее такого ограничения не было.



С начала года освобождается от НДФЛ единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения либо в виде жилого помещения (вместо указанной выплаты), полученная налогоплательщиком в соответствии с законом "О статусе судей в Российской Федерации".



До конца 2019 года освобождены от уплаты налога доходы, полученные за уборку помещений, уход за детьми и пожилыми, а также за репетиторство. Такие граждане имеют право не регистрироваться в качестве ИП, но обязаны уведомить о своей деятельности налоговый орган.



"AK&M" от 14.01.2019