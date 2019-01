ГК О`Кей по итогам 2018 года открыла 19 дискаунтеров "Да!", 6 из которых были открыты в декабре. Об этом сообщила компания.



Так, в декабре магазины были открыты в Московской и Тульской областях.



В начале декабря новый дискаунтер под брендом "ДА!" появился в Дмитровском районе Московской области, 13 декабря также состоялось открытие сразу двух дискаунтеров: в Электрогорск (Московская область) и в Туле на Одоевском шоссе. Еще три магазина открыли двери для покупателей 20 декабря: в Туле на Новомосковском шоссе, в Мытищах и Наро-Фоминске.



Всего за 2018 год группа открыла 19 новых дискаунтеров, увеличив сеть до 82 торговых точек.



O`KEY Group S.A. (LSE: OKEY, Fitch - 'B+', RAEX - 'ruA-') представлена двумя основными форматами: гипермаркетами под брендом "О`КЕЙ" и дискаунтерами под брендом "ДА!".



Акционерная структура ГК "О`КЕЙ": NISEMAX Co Ltd - 50.95%, GSU Ltd - 29.52%, акции в свободном обороте - 19.53%.





"AK&M" от 14.01.2019