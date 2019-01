Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 января 2019 года.



СЧЕТА НЕ СТОЛЬ ОТДАЛЕННЫЕ

СБЕРБАНК ЛИШАТ МОНОПОЛИИ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ ПЕРЕВОДОВ ФИЗЛИЦ



Проблема комиссий за внутрибанковские переводы, в первую очередь лидера рынка Сбербанка, на которую активно жалуются граждане, может быть решена. По итогам анализа ФАС, ЦБ и Минфина такие комиссии признаны недопустимыми, а Сбербанк по сути признан монополистом с долей 94% всех переводов. В результате предложено законодательно закрепить требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод не превысит 3 руб.





ГОСПОДДЕРЖКА ВЗАЙМЫ

СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИВЕДУТ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ВТО





Инициированная вице-премьером Дмитрием Козаком реформа господдержки промышленности опять меняется, на этот раз из-за рисков претензий в рамках ВТО. Вместо универсальной субсидии компаниям под обязательства по экспорту теперь предполагается выдача займов на срок до 15 лет. Выдавать займы будет Фонд развития промышленности (ФРП) Минпромторга, в первые шесть лет ставку приравняют к ставке ОФЗ, далее она составит 1%. В результате, отмечают промышленники, в первые годы ставка окажется выше, чем за рубежом. Но именно это, уточняют юристы, избавит от вопросов со стороны ВТО.





НАСТОЯЩУЮ ЛИЧНОСТЬ ЗАЩИТИТ ЦБ

С ПОДМЕНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ БУДУТ БОРОТЬСЯ НОРМАТИВНО



Банк России начал работу над нормативными документами, применение которых поможет защитить граждан от мошеннического использования их биометрических данных. В частности, планируется описать порядок действий банка и его клиентов на случай негативного развития событий. Как признавал сам регулятор, это маловероятные, однако полностью не закрываемые риски.





ИЗ ЛУЧШИХ ШКОЛ ВЫВЕДУТ СЕРЕДНЯКОВ

РАН ПРЕДЛАГАЕТ ВЕДУЩИМ ЛИЦЕЯМ И ГИМНАЗИЯМ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ОДАРЕННЫХ ДЕТЯХ





Российская академия наук (РАН) и Министерство просвещения планируют передать около сотни ведущих школ из муниципального подчинения в региональное. По словам президента РАН Александра Сергеева, это необходимо, чтобы учителя смогли сконцентрироваться на работе с одаренными детьми, а не со среднестатистическими школьниками. Глава РАН уже обсудил эту инициативу с Владимиром Путиным. В Министерстве просвещения пока не смогли рассказать "Ъ" о деталях проекта.





NASA ТАМ И НЕ БЫВАЛО

ДЖИМ БРАЙДЕНСТАЙН ПОЛУЧИЛ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСЕТИТЬ РОССИЮ



Как стало известно "Ъ", вчера в режиме видеоконференции состоялся разговор между гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным и главой NASA Джимом Брайденстайном. В ходе разговора последний получил предложение официально посетить Россию. Их личная встреча должна была произойти в феврале в США, но она сорвалась из-за позиции американских сенаторов. В "Роскосмосе", несмотря на инцидент, рассчитывают на продолжение сотрудничества.





В РАЗГОВОРАХ О "СУММЕ" НИ СЛОВА О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ

ПРЕКРАЩЕНО ДЕЛО О ПОПЫТКЕ ЖУРНАЛИСТОВ ПОЛУЧИТЬ $200 ТЫС. ЗА ОТСУТСТВИЕ КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ





Как стало известно "Ъ", столичная полиция после почти двухлетнего расследования прекратила громкое уголовное дело в отношении бывшего гендиректора издательской компании "ИДР-Формат" Евгения Фельдмана и заместителя главного редактора входившего в него журнала "Компания" Андрея Красавина. Они обвинялись в вымогательстве $200 тыс. у руководства группы "Сумма" за непубликацию критических заметок. Пока шло расследование, глава "Суммы" Зиявудин Магомедов и люди из его ближайшего окружения сами оказались в СИЗО за организацию ОПС или участие в нем. Между тем лингвисты не нашли в записях переговоров журналистов с представителями "Суммы" требований о передаче денег, а, более того, даже усмотрели в словах последних элементы провокации.





МОЛДАВСКИЙ БОРМАН ЗАВАЛИЛ РОССИЮ ГАШИШЕМ

ЗАОЧНО АРЕСТОВАНЫ УЧАСТНИКИ ОПС ПО КОНТРАБАНДЕ НАРКОТИКОВ



Как стало известно "Ъ", Молдавия является не только крупным поставщиком овощей и фруктов в Россию, но и гашиша. Тверской суд Москвы санкционировал вчера заочный арест четырех уроженцев этой страны, обвиняемых в организации преступного сообщества (ОПС) и участии в нем для контрабанды наркотиков в РФ. Их лидера Олега Прутяну (Борман) сейчас судят в Молдавии.





КВОТЫ ГРУЗЯТ СЕЙНЕРАМИ

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ЗАДУМАЛИСЬ О РАСШИРЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕХАНИЗМА



Порядок распределения 20% всех квот на вылов рыбы под проекты строительства судов и заводов может быть пересмотрен: в Минсельхозе задумались о поэтапном расширении механизма. Рыбопромышленники предупреждают, что инициатива может привести к убыточности части реализуемых инвестиционных проектов и грозит ухудшением условий финансирования отрасли.





ЗА НОВЫЕ ТЭС РАЗРЕШАТ НЕ ПЛАТИТЬ

ЭНЕРГОРЫНКУ ОБЕЩАЮТ МЕХАНИЗМ РАСТОРЖЕНИЯ ИНВЕСТКОНТРАКТОВ



По данным "Ъ", правительство готово лишить генерирующие компании ключевой привилегии при работе на оптовом энергорынке - части гарантий оплаты мощности по обязательным инвестконтрактам. Потребители смогут расторгать инвестиционные договоры на поставку мощности (ДПМ), по которым их платеж значительно выше, в том числе в рамках новой программы модернизации ТЭС на 1,4 трлн руб. Промышленность не раз пыталась разорвать старые ДПМ, но безуспешно. Вместе с тем эта идея осложняет задачу Минэнерго убрать риски рыночных штрафов для генкомпаний, закупающих пилотные образцы российских газовых турбин.





КОМИССИЯМ НЕ ХВАТАЕТ КАПИТАЛА

ИНВЕСТБАНКИ ТЕРЯЮТ ДОХОДЫ В РОССИИ



Для инвестиционных банков, работающих на российском рынке, 2018 год стал худшим за 16 лет. По данным агентства Refiniti, их комиссионные доходы с трудом перешли отметку $170 млн, что вдвое ниже показателя 2017 года. Из-за сохраняющейся геополитической неопределенности эксперты сомневаются в восстановлении рынка акционерного капитала. При этом конкуренция на единственном открытом рынке - долговом - будет обостряться.





КОНСТРУКТОРОВ ПОЗВАЛИ В БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ

ДЛЯ ВЕРФИ "ЗВЕЗДА" СОЗДАЮТ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР



Как выяснил "Ъ", дальневосточная верфь "Звезда" (принадлежит консорциуму "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка) резко наращивает число конструкторов в дочернем СП с корейской Hyundai "Звезда-Хендай". На базе СП в Приморье должен быть создан полноценный инжиниринговый центр, отвечающий за создание рабочей документации для производства. Собеседники "Ъ" в отрасли ожидают оттока кадров из КБ в европейской части России: на "Звезде" традиционно предлагают более высокие зарплаты. Но часть судостроителей считают, что выгоднее будет формировать команду из выпускников местных вузов, чтобы не допустить обратного оттока кадров.





ТНТ ПОДАЕТ РАДИОСИГНАЛ

СТАНЦИЯ "ГАЗПРОМ-МЕДИА" И АЛЕКСАНДРА КАРМАНОВА ВЫЙДЕТ В FM-ДИАПАЗОН





Совместная компания холдинга "Газпром-медиа" и владельца Евразийского трубопроводного консорциума (ЕТК) Александра Карманова готовит к запуску новую эфирную радиостанцию - "ТНТ Music Radio". Она уже два года вещает в интернете, а выход в эфир начнет с киргизского Бишкека, а также Краснодарского края. По формату станция конкурирует с другими проектами того же "Газпром-медиа" - NRJ и Like FM, отмечают участники рынка.





ИЗДАТЕЛИ ПЕЧАТАЮТ НОВЫЕ ЦЕННИКИ

СТОИМОСТЬ ПРЕССЫ ПРОДОЛЖИТ РАСТИ



В 2018 году пресса в российской рознице подорожала в среднем на 19,8% при общем уровне инфляции в 4,2%. Такая динамика вызвана ростом цен на бумагу и сокращением рекламных доходов, объясняют эксперты. В этом году цены, скорее всего, продолжат расти: их повышение пока не компенсировало рост затрат издателей.





"БОЛЬШЕВИК" ШТАБОМ НЕ ВЫШЕЛ

"ВЫМПЕЛКОМ" ИЩЕТ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ



Одна из крупнейших сделок на московском рынке аренды офисов может сорваться. Сотовая компания "Вымпелком", которая договаривалась о размещении своей штаб-квартиры в бизнес-центре "Большевик" на Ленинградском проспекте еще с прежним владельцем объекта - O1 Properties Бориса Минца, начала рассматривать другие варианты. Причина в том, что помещения, где должны работать сотрудники оператора, могут быть не готовы в срок.





INTERSPORT ФИНИШИРОВАЛ В РОССИИ

СЕТЬ ЗАКРЫЛА ЗДЕСЬ ПОСЛЕДНИЕ МАГАЗИНЫ



Швейцарские бренды по продаже спортивной одежды - The Athlete's Foot и Intersport окончательно уходят с российского рынка. Компания "Иохастон", которая использовала эти марки по франшизе, запустила процесс своей ликвидации. К концу прошлого года в Москве закрылись все магазины The Athlete's Foot, а Intersport перестал обслуживать клиентов с начала этого года. Банкротство было неизбежно: работа с европейскими франшизами сопряжена с большими рисками из-за сильных колебаний курса рубля.





