Дайджест газеты "Ведомости" от 15 января 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 15 января 2019 года.





НЕФТЯНИКИ СЭКОНОМЯТ НА ДОБЫЧЕ С 2020 г.



После 2022 г. добыча нефти в России начнет падать, а к сокращению инвестиций нефтяники приступят уже в 2020 г., прогнозирует АКРА. Правительство надеется избежать этого.



Участие России в соглашении о сокращении добычи нефти обернулось отсрочкой ввода в эксплуатацию новых месторождений, говорится в исследовании АКРА, с которым ознакомились "Ведомости". С пика в этом году инвестиции нефтяных компаний начнут снижаться и за четыре года упадут с 3,8 трлн до 3,3 трлн руб., добыча в 2021-2022 гг. выйдет на исторический максимум за весь постсоветский период - 575 млн т, включая газовый конденсат, - после чего также устремится вниз.



Из-за сделки ОПЕК+ уже был перенесен ввод в эксплуатацию Русского месторождения "Роснефти" с 2017 г. на IV квартал 2018 г., а месторождения Таас-Юрях, Тагульское и Куюмбинское (первые два - "Роснефти", последнее - ее СП с "Газпром нефтью") были запущены не в начале, а только в конце 2018 г. Снижения добычи нефти ждет и Минприроды.





РОССИЯ ОТВЕТИТ ЗА ПРОМСВЯЗЬБАНК



Держатели списанных субординированных облигаций Пром-связьбанка в надежде вернуть деньги пожаловались в ЕСПЧ.



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу 16 держателей списанных субординированных еврооблигаций Промсвязьбанка против России, рассказал Илья Рачков, партнер "Некторов, Савельев и партнеры" (представляет интересы кредиторов), и подтвердил представитель ЕСПЧ.



Заявители - бывшие клиенты Промсвязьбанка, которые покупали бумаги в том числе по рекомендации сотрудников банка за счет денег со вкладов, говорится в жалобе ("Ведомости" ознакомились с ней). Они вложили $4,2 млн в суборды трех выпусков с погашением в 2019-2021 гг., объясняет Рачков. Однако Промсвязьбанк списал эти обязательства после того, как в декабре 2017 г. ЦБ забрал его на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Удалось спасти деньги только ВЭБу: банк досрочно вернул ему субординированный кредит на 725 млн руб.





МАШИНЫ ДАЛЕКО НЕ УЕДУТ



Российский автомобильный рынок ждет непростой год: из-за роста НДС и ужесточения западных санкций его рост замедлится в 3,5 раза.



Увеличение НДС в России до 20% с начала 2019 г. и возможное ужесточение санкций США "создают существенные риски и неопределенности на [российском автомобильном] рынке, в особенности в I квартале", заявил руководитель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер. По его словам, в январе и феврале продажи могут даже упасть год к году. Однако при неизменности правительственной политики и сохранении поддержки отрасли спрос позволит удержать продажи и вернуться к росту в течение года, считает Шрайбер.



По итогам 2019 г. ассоциация ждет небольшого роста рынка легковых и легких коммерческих автомобилей - на 3,6%, или до 1,87 млн шт. Это существенное отступление, так как в последние два года продажи новых автомобилей в России росли двузначными темпами: в 2017 г. - на 11,9%, в 2018 г. - на 12,8%.





ПОЧЕМУ НЕ ЗАРАБОТАЛИ ИГОРНЫЕ ЗОНЫ В РОССИИ



10 лет назад в России фактически был запрещен игорный бизнес - для азартных игр создано четыре специальные зоны. Почему они так и не заработали за 10 лет.



10 лет назад в России фактически был запрещен игорный бизнес - для азартных игр создано четыре специальные зоны. Но российские любители азартных игр ушли в подполье или стали клиентами легальных казино соседних стран



"Если бы я остался работать в Питере, все равно эти казино додушил бы" - такая фраза президента России Владимира Путина есть в изданной в 2000 г. книге о нем - "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным". Речь идет о реформе, которую он пытался провести, работая в администрации Санкт-Петербурга. Городские власти установили жесткий контроль над игорной сферой. 51% акций во всех игорных заведениях получило специально созданной муниципальное предприятие. Власти рассчитывали на дивиденды. Но ничего не вышло.



Став президентом, Путин приравнял игорный бизнес к "алкоголизации населения" и предложил вовсе запретить азартные игры в общедоступных местах. С 1 июля 2009 г. азартные игры в России были разрешены только в четырех резервациях: "Азов-сити" на границе Краснодарского края и Ростовской области (позже эту зону ликвидировали), "Сибирской монете" на Алтае, "Янтарной" в Калининградской области и "Приморье" на Дальнем Востоке. В июле 2014 г. Путин подписал закон о создании игорных зон еще в Крыму и Сочи.





НИ ВОЙНЫ, НИ ПЕРЕВОРОТА



Верх берет мнение, что массовых волнений и протестов в 2019 г. не будет.



Как граждане России смотрят в наступивший 2019 год? Как всегда, с надеждой. Ее испытывают три четверти молодых и две трети людей среднего возраста. У молодых при этом не более одной десятой испытывают тревогу, чуть больше - неуверенность (более 15%), а у тех, кто старше, наоборот, в сердцах чаще тревога (19-23%), чем неуверенность (13-15%).



В минувшем году грозила участием в протестах небывало высокая доля россиян - больше половины в целом, а в иных группах и две трети. Протестные настроения были направлены против неопределенного множества - это те во власти, кто устроил удлинение пенсионного возраста. Это некие "они". Но им наши протесты - ничто. Поэтому верх берет мнение, что массовых волнений и протестов в 2019 г. не будет (48% против 44%). И все же напряжение остается.





ВЛАСТЬ ЕЩЕ НЕ ОСКОРБЛЕНА



Законопроект об оскорблении власти вызывает все больше критики со стороны самой власти. Но это не значит, что он не будет принят.



Генпрокуратура не поддерживает внесенные в Госдуму редакции законопроектов об административном наказании за распространение в СМИ и интернете фейковых новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. Минкомсвязи не готово поддержать законопроект об оскорблении власти в представленной редакции. А вот замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что не видит проблем исполнять предложенные в законопроекте нормы.





ПРОВАЛ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ



Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза снова имеет все шансы провалиться в британском парламенте.



Во вторник в палате общин британского парламента пройдет голосование по соглашению о выходе из Евросоюза (ЕС), разработанному кабинетом Терезы Мэй и одобренному на саммите ЕС 25 ноября. Изначально голосование было назначено на 11 декабря, но за день до этого Мэй объявила о переносе процедуры, чтобы избежать неминуемого поражения.



К середине января ситуация практически не изменилась: многие депутаты и аналитики считают, что проигрыш Мэй предрешен. По подсчетам Sky News, против сделки проголосуют как минимум 422 депутата, за - лишь 198.



Если соглашение в каком-либо виде не будет принято, Великобритания покинет ЕС без сделки 29 марта 2019 г. Мэй неоднократно говорила, что в этом случае страна окажется в хаосе.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 15.01.2019