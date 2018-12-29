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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 15 января в размере 67.1920 руб. против 66.9167 руб. на 12 января.
Курс доллара США за последние 5 дней:
12.01.19 - 66.9167 руб.
11.01.19 - 66.8605 руб.
10.01.19 - 67.0795 руб.
30.12.18 - 69.4706 руб.
29.12.18 - 69.5218 руб.
"AK&M" от 15.01.2019