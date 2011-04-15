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15/01/2019
10:17

Повтор! Продажи алмазов АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. Об этом сообщила компания.

При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн.

В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



"AK&M" от 15.01.2019
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