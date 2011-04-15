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15/01/2019
10:17

Повтор! ФАС разрешила VHG Auslandsbeteiligungen купить 40% ВолгаГидро

ФАС России удовлетворила ходатайство VHG Auslandsbeteiligungen GmbH (Германия) о приобретении 40% уставного капитала зарегистрированного на территории РФ ООО "ВолгаГидро" (Саратовская область). Об этом говорится в сообщении службы.

В результате приобретения доля немецкой компании в российской составит 100%.

Ходатайство было подано 14 декабря 2018 года. ФАС установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведёт к ограничению конкуренции.

Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что ПАО "РусГидро" планирует выйти из СП по выпуску гидроэнергетического оборудования с австрийской Voith Hydro - "ВолгаГидро".

Речь как раз шла о продаже 40% РусГидро в уставном капитале ООО. Тогда же сообщалось, что пакет могут выкупить австрийские партнёры, имеющие преимущественное право. Стоимость доли оценивалась в 450 млн руб., что сопоставимо с взносом РусГидро в проект.

Совет директоров РусГидро одобрил прекращение участия компании в ВолгаГидро.

VHG Auslandsbeteiligungen GmbH занимается разработкой, производством и продажей продукции в области гидротехники (оборудование электростанций, гидромеханики, судовой техники) и оказанием услуг в этой сфере (реконструкция, техническое обслуживание, ремонт, организация эксплуатации).


"AK&M" от 15.01.2019
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