Повтор! ФАС разрешила VHG Auslandsbeteiligungen купить 40% ВолгаГидро

ФАС России удовлетворила ходатайство VHG Auslandsbeteiligungen GmbH (Германия) о приобретении 40% уставного капитала зарегистрированного на территории РФ ООО "ВолгаГидро" (Саратовская область). Об этом говорится в сообщении службы.



В результате приобретения доля немецкой компании в российской составит 100%.



Ходатайство было подано 14 декабря 2018 года. ФАС установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведёт к ограничению конкуренции.



Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что ПАО "РусГидро" планирует выйти из СП по выпуску гидроэнергетического оборудования с австрийской Voith Hydro - "ВолгаГидро".



Речь как раз шла о продаже 40% РусГидро в уставном капитале ООО. Тогда же сообщалось, что пакет могут выкупить австрийские партнёры, имеющие преимущественное право. Стоимость доли оценивалась в 450 млн руб., что сопоставимо с взносом РусГидро в проект.



Совет директоров РусГидро одобрил прекращение участия компании в ВолгаГидро.



VHG Auslandsbeteiligungen GmbH занимается разработкой, производством и продажей продукции в области гидротехники (оборудование электростанций, гидромеханики, судовой техники) и оказанием услуг в этой сфере (реконструкция, техническое обслуживание, ремонт, организация эксплуатации).





"AK&M" от 15.01.2019