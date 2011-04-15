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15/01/2019
13:11

Цены на бензин за неделю, с 1 по 6 января, выросли на 0.5% до 43.63 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 1 по 6 января 2019 года, выросли на 0.5% до 43.63 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-95 увеличился в цене на 0.5% до 41.67 руб., 44.96 руб. и 50.79 руб. за литр соответственно.

Дизельное топливо подорожало на 1% до 47.14 руб. за литр.
В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0.2%, в Санкт-Петербурге - на 0.7%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.79 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.59 до 48.69 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 39.55 до 43.12 руб., марки АИ-95 - от 42.60 до 46.99 руб. за литр.

За период с момента предыдущей регистрации в 63 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Нарьян-Маре - на 2.1%, Анадыре - на 1.8%, Магадане, Черкесске и Хабаровске - на 1.7%.

При этом снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 9 центрах субъектов РФ, а наиболее заметное в Кызыле - на 1.2%.

"AK&M" от 15.01.2019
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