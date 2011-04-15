ДОМ.РФ примет участие в дискуссиях XVII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России"

В Москве 25 января 2019 года пройдет XVII Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России", являющаяся базовой дискуссионной площадкой национального рынка ипотеки.



В этом году конференция посвящена теме "Социальные обязательства. Точки роста. Цифровая платформа", которая станет центром обсуждения в рамках пленарного заседания. В дискуссии примут участие руководитель аналитического центра АО "ДОМ.РФ" Михаил Гольдберг, президент АО "Лидер Инвест" Олег Мамаев, директор по развитию розничного бизнеса Банка ДОМ.РФ Сергей Калинин, советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская, заместитель председателя правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова, а также представители федеральных министерств и ведомств. Модератором заседания выступит руководитель направления "Недвижимость" радио Business.FM Валерия Мозганова.



Традиционно дискуссия начнется с обсуждения итогов прошлого года, перспектив нового, среднесрочных прогнозов и ориентиров. Чиновники и эксперты обсудят государственную политику в сфере строительства жилья и развития системы ипотечного кредитования, приоритетные направления и меры поддержки, социальные программы и задачи в сфере обеспечения граждан доступным жильем в условиях снижения потребительской способности населения, повышение ответственности участников строительной отрасли, изменения в финансировании проектов строительства жилой недвижимости, факторы, которые могут оказать решающее значение на уровень ипотечных ставок, стоимость квадратного метра и качество доступного жилья уже в 2019 году. Также в рамках пленарной дискуссии будет продолжено обсуждение темы цифровой трансформации рынка, которой с каждым годом уделяется всё больше внимания и которой в рамках конференции будет посвящена отдельная панель.



Зарегистрироваться на конференцию, а также получить более подробную информацию о проекте можно на официальном сайте - http://www.akm.ru/ipoteka2019/



"AK&M" от 15.01.2019