Чистая прибыль Сбербанка за 2018 год по РСБУ составила 811 млрд руб.

Чистая прибыль Сбербанка за 2018 год (РСБУ, неконсолидированные данные, показатели рассчитаны по внутренней методике Сбербанка) составила 811 млрд руб. без учёта событий после отчётной даты, рентабельность капитала выросла до 22.6%, отношение расходов к доходам улучшилось до 30.9%, а расходов к активам - до 2.3%. Об этом говорится в сообщении банка.



В декабре 2018 года банк заработал чистую прибыль в размере 52.2 млрд руб.



За месяц банк выдал клиентам кредиты на 1.6 трлн руб., из которых физическим лицам выдано за месяц 324 млрд руб.



Средства физических лиц увеличились в декабре на 5.3%, или почти на 660 млрд руб.



В декабре закрыта сделка секьюритизации ипотечных кредитов на 46 млрд руб., просроченная задолженность клиентов сократилась на 34.5 млрд руб.



Совокупный объём выданных за 2018 год Сбербанком кредитов составил 16.0 трлн руб.



Портфель кредитов физическим лицам вырос за год на 25.3%, юридическим - на 13.2%.



Рост средств физических лиц за год составил 7.5%, юридических лиц - 23.7%.



Чистый процентный доход банка увеличился за год на 3.3% и составил 1253 млрд руб.



Чистый комиссионный доход вырос на 19.5% до 429 млрд руб.

Темп роста операционных расходов в течение года постепенно замедлялся и к концу 2018 года составил 4.2%.



Расходы на совокупные резервы за 2018 год год составили 267 млрд руб., что на 13.0% меньше, чем в 2017 году. Расходы на резервы в декабре составили 29.3 млрд руб. За год покрытие резервами просроченной задолженности увеличилось с 2.6 до 2.9 раза.



В декабре активы увеличились на 2.9% и в целом за год на 16.1% до 27.0 трлн руб. В реальном выражении активы выросли на 1.9% в декабре и на 11.6% за год.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 15.01.2019