Россельхознадзор выявил очередные нарушения в продукции белорусских предприятий

Россельхознадзор выявил очередные нарушения ветеринарно-санитарных требований в продукции двенадцати белорусских предприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Так, Россельхознадзор с 15 января 2019 года вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции, произведённой следующими белорусскими предприятиями: УПП "Глубокский мясокомбинат" - в связи с выявлением тетрациклина (четыре случая) и превышения КМАФАнМ в говядине; ОАО "Ошмянский мясокомбинат" - выявление тетрациклина в говядине (три случая).



Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой ниже перечисленными предприятиями Республики Беларусь: СЗАО "Агрокомбинат "Колос" - в связи с выявлением кокцидиостатиков (декоквината и динитрокарбанилида) в мясе птицы; ИООО "Беловежские деликатесы" - выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в готовой продукции из мяса птицы; ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат" - выявление превышения КМАФАнМ в говядине; ОАО "Молоко" - выявление бактерий группы кишечной палочки в молоке питьевом; ООО "Мясокомбинат Ляховичи" - выявление незаявленной ДНК свиньи в блоках мясных говяжьих; СООО "Старфуд" - кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в продукции из мяса птицы; Фермерское хозяйство "Островецкое" - выявление незаявленной ДНК курицы в продукции из мяса индейки; ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат" - выявление листерий в говядине; ОАО "Солигорская Птицефабрика" - выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в яйце курином пищевом; ЧПУП "15 Авеню" - выявление бактерий группы кишечной палочки в продукции из лосося.



"AK&M" от 15.01.2019