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15/01/2019
12:59

В Воронежской области создана особая экономическая зона

В Воронежской области создана ОЭЗ, сообщило МЭР РФ.
ОЭЗ "Центр" в Воронежской области стала первой особой экономической зоной после снятия двухлетнего президентского моратория на их создание.

ОЭЗ призвана содействовать развитию экономики Воронежской области и формированию наиболее благоприятных условий для реализации российскими и иностранными компаниями инвестиционных проектов в области промышленного производства, а также созданию дополнительных рабочих мест.

К 2028 году объём осуществленных инвестиций потенциальных резидентов Воронежской ОЭЗ должен составить 9.3 млрд руб., а количество созданных рабочих мест - не менее 1.421 тыс.

Предпосылками для открытия данной площадки стали конкурентные экономико-географические преимущества территории для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства.

"AK&M" от 15.01.2019
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