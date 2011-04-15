В Воронежской области создана особая экономическая зона

В Воронежской области создана ОЭЗ, сообщило МЭР РФ.

ОЭЗ "Центр" в Воронежской области стала первой особой экономической зоной после снятия двухлетнего президентского моратория на их создание.



ОЭЗ призвана содействовать развитию экономики Воронежской области и формированию наиболее благоприятных условий для реализации российскими и иностранными компаниями инвестиционных проектов в области промышленного производства, а также созданию дополнительных рабочих мест.



К 2028 году объём осуществленных инвестиций потенциальных резидентов Воронежской ОЭЗ должен составить 9.3 млрд руб., а количество созданных рабочих мест - не менее 1.421 тыс.



Предпосылками для открытия данной площадки стали конкурентные экономико-географические преимущества территории для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства.



"AK&M" от 15.01.2019