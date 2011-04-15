Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/01/2019
11:45

При регистрации юрлиц и ИП отменили госпошлину

Госпошлину при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно не платить с 1 января 2019 года. Об этом сообщила ФНС.

Такая льгота доступна тем, кто подаёт документы в регистрирующий орган в электронном виде: через сайт ФНС России или Единый портал государственных и муниципальных услуг. Госпошлина не уплачивается также при подаче документов для государственной регистрации через МФЦ или нотариуса.

В других случаях представления документов в регистрирующий орган размер государственной пошлины остался прежним: 4 тыс. руб. за регистрацию юридического лица, 800 руб. за внесение изменений в устав и ликвидацию; 800 руб. за регистрацию индивидуального предпринимателя и 160 руб. за прекращение его деятельности.

"AK&M" от 15.01.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100