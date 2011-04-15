При регистрации юрлиц и ИП отменили госпошлину

Госпошлину при регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно не платить с 1 января 2019 года. Об этом сообщила ФНС.



Такая льгота доступна тем, кто подаёт документы в регистрирующий орган в электронном виде: через сайт ФНС России или Единый портал государственных и муниципальных услуг. Госпошлина не уплачивается также при подаче документов для государственной регистрации через МФЦ или нотариуса.



В других случаях представления документов в регистрирующий орган размер государственной пошлины остался прежним: 4 тыс. руб. за регистрацию юридического лица, 800 руб. за внесение изменений в устав и ликвидацию; 800 руб. за регистрацию индивидуального предпринимателя и 160 руб. за прекращение его деятельности.



"AK&M" от 15.01.2019