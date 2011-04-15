Движение между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" восстановлено

Движение между станциями "Селигерская" и "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено, сообщила столичная мэрия.



Три станции временно не работали утром 15 января из-за небольших подтоплений.



Из-за небольших подтоплений утром 15 января временно не работали станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Поезда ходили только до станции "Петровско-Разумовская". Специалисты провели обследование и дополнительные проверки всех систем, а также убрали грунт. Повреждений инженерных коммуникаций не обнаружено.



Между "Селигерской" и "Петровско-Разумовской" курсировало 50 бесплатных автобусов КМ с интервалом движения меньше одной минуты.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 15.01.2019