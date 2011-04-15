На юго-востоке и западе Москвы вводятся ограничения движения транспорта

На юго-востоке и западе столицы вводятся ограничения движения транспорта, сообщила мэрия.



Это связано с проведением строительных работ.

Так, до 25 апреля полностью перекрыт участок улицы Мустая Карима от дома 18, корпуса 5, строения 1 до дома 18, корпуса 1. Это связано со строительством пешеходного перехода.



С 15 января до 31 декабря будет ограничено движение транспорта по двум полосам улицы Удальцова на участке от её пересечения с проспектом Вернадского до дома 65а, расположенного на улице Удальцова. Это связано со строительством Большой кольцевой линии метро. Для автомобилистов организуют перепуск движения и обустроят временные уширения.



С 18 января до 21 апреля будет перекрыто движение транспорта по одной полосе в каждом направлении на участке Молодогвардейской улицы от дома 54, строения 6 до дома 61, корпуса 2. Это нужно для проведения строительных работ.





"AK&M" от 15.01.2019