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15/01/2019
11:10

BMW отзывает 684 автомобиля в РФ

ООО "БМВ РусландТрейдинг" отзывает 684 автомобиля марки BMW M550i xDrive/BMW 750i (Li) xDrive (серия G11/G12/G30). Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с августа 2015 года по август 2018 года. VIN-коды опубликованы на сайте ведомства.

Причиной отзыва транспортных средств является программное обеспечение, которое может содержать ошибки и должно быть доработано для предотвращения возможных повреждений двигателя внутреннего сгорания при специфических условиях эксплуатации. На некоторых автомобилях это могло привести к начальному повреждению зеркал цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

На транспортных средствах будет проведено программирование и кодирование блоков управления требуемой версией ISTA 4.12.3x или новее. Данная версия уже выпущена. Также на всех транспортных средствах будет проведена углубленная проверка состояния двигателя с последующим определением необходимых ремонтных воздействий.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

ООО "БМВ РусландТрейдинг" являюется официальным представителем изготовителя BMW на российском рынке.

"AK&M" от 15.01.2019
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