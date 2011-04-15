BMW отзывает 684 автомобиля в РФ

ООО "БМВ РусландТрейдинг" отзывает 684 автомобиля марки BMW M550i xDrive/BMW 750i (Li) xDrive (серия G11/G12/G30). Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с августа 2015 года по август 2018 года. VIN-коды опубликованы на сайте ведомства.



Причиной отзыва транспортных средств является программное обеспечение, которое может содержать ошибки и должно быть доработано для предотвращения возможных повреждений двигателя внутреннего сгорания при специфических условиях эксплуатации. На некоторых автомобилях это могло привести к начальному повреждению зеркал цилиндров двигателя внутреннего сгорания.



На транспортных средствах будет проведено программирование и кодирование блоков управления требуемой версией ISTA 4.12.3x или новее. Данная версия уже выпущена. Также на всех транспортных средствах будет проведена углубленная проверка состояния двигателя с последующим определением необходимых ремонтных воздействий.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "БМВ РусландТрейдинг" являюется официальным представителем изготовителя BMW на российском рынке.



"AK&M" от 15.01.2019