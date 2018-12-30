ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 16 января в размере 67.0820 руб. против 67.1920 руб. на 15 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



15.01.19 - 67.1920 руб.

12.01.19 - 66.9167 руб.

11.01.19 - 66.8605 руб.

10.01.19 - 67.0795 руб.

30.12.18 - 69.4706 руб.













































































































































"AK&M" от 15.01.2019