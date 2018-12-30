ЦБ РФ установил официальный курс евро на 16 января в размере 76.9498 руб. против 77.0692 руб. на 15 января.





Курс евро за последние 5 дней:



15.01.19 - 77.0692 руб.

12.01.19 - 77.1282 руб.

11.01.19 - 77.2105 руб.

10.01.19 - 76.9066 руб.

30.12.18 - 79.4605 руб.









































































































































"AK&M" от 15.01.2019