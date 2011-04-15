Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 января

Банк России установил на 16 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.3997

1 Азербайджанский манат 39.5414

100 Армянских драмов 13.7802

1 Белорусский рубль 31.1285

1 Болгарский лев 39.2890

1 Бразильский реал 18.1347

100 Венгерских форинтов 23.8888

1000 Вон Республики Корея 59.8348

10 Гонконгских долларов 85.5278

1 Датская крона 10.2959

1 Доллар США 67.0820

1 Евро 76.9498

100 Индийских рупий 94.3674

100 Казахстанских тенге 17.7522

1 Канадский доллар 50.6050

100 Киргизских сомов 96.1060

10 Китайских юаней 99.3292

10 Молдавских леев 39.1149

1 Новый туркменский манат 19.1937

10 Норвежских крон 78.5301

1 Польский злотый 17.9062

1 Румынский лей 16.4199

1 СДР (специальные

права заимствования) 93.7169

1 Сингапурский доллар 49.5949

10 Таджикских сомони 71.1368

1 Турецкая лира 12.3233

10000 Узбекских сумов 80.3702

10 Украинских гривен 23.8217

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.3412

10 Чешских крон 30.0816

10 Шведских крон 74.9570

1 Швейцарский франк 68.2213

10 Южноафриканских рэндов 48.6345

100 Японских иен 61.7442

"AK&M" от 15.01.2019