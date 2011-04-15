Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 января

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Банк России установил на 16 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.3997
1 Азербайджанский манат 39.5414
100 Армянских драмов 13.7802
1 Белорусский рубль 31.1285
1 Болгарский лев 39.2890
1 Бразильский реал 18.1347
100 Венгерских форинтов 23.8888
1000 Вон Республики Корея 59.8348
10 Гонконгских долларов 85.5278
1 Датская крона 10.2959
1 Доллар США 67.0820
1 Евро 76.9498
100 Индийских рупий 94.3674
100 Казахстанских тенге 17.7522
1 Канадский доллар 50.6050
100 Киргизских сомов 96.1060
10 Китайских юаней 99.3292
10 Молдавских леев 39.1149
1 Новый туркменский манат 19.1937
10 Норвежских крон 78.5301
1 Польский злотый 17.9062
1 Румынский лей 16.4199
1 СДР (специальные
права заимствования) 93.7169
1 Сингапурский доллар 49.5949
10 Таджикских сомони 71.1368
1 Турецкая лира 12.3233
10000 Узбекских сумов 80.3702
10 Украинских гривен 23.8217
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.3412
10 Чешских крон 30.0816
10 Шведских крон 74.9570
1 Швейцарский франк 68.2213
10 Южноафриканских рэндов 48.6345
100 Японских иен 61.7442
"AK&M" от 15.01.2019