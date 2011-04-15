Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/01/2019
12:51

Schlumberger примет решение по сделке с EDC до конца недели

Совет директоров Schlumberger на этой неделе примет решение о необходимости продления оферты о покупке российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC), сообщил председатель совета директоров EDC Александр Шохин, пишет газета "Ведомости".

"До конца этой недели совет директоров Schlumberger должен принять решение - продлевать менеджменту мандат на переговоры по покупке EDC или нет. Schlumberger согласилась на передачу части технологий российской компании ещё в начале лета. До последнего момента описывалась сама технология передачи интеллектуальной собственности. Решено это реализовать в виде дополнительных соглашений с Правительством и компанией", - сказал А.Шохин. По его словам, компания выполнила все условия сделки, поэтому было бы странно отказывать ей в согласовании.

"Оферта может автоматически закончиться. Они же её продлевают раз в квартал каждый год", - отметил А.Шохин.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 15.01.2019

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100