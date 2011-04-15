Schlumberger примет решение по сделке с EDC до конца недели

Совет директоров Schlumberger на этой неделе примет решение о необходимости продления оферты о покупке российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC), сообщил председатель совета директоров EDC Александр Шохин, пишет газета "Ведомости".



"До конца этой недели совет директоров Schlumberger должен принять решение - продлевать менеджменту мандат на переговоры по покупке EDC или нет. Schlumberger согласилась на передачу части технологий российской компании ещё в начале лета. До последнего момента описывалась сама технология передачи интеллектуальной собственности. Решено это реализовать в виде дополнительных соглашений с Правительством и компанией", - сказал А.Шохин. По его словам, компания выполнила все условия сделки, поэтому было бы странно отказывать ей в согласовании.



"Оферта может автоматически закончиться. Они же её продлевают раз в квартал каждый год", - отметил А.Шохин.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 15.01.2019