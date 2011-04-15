Банк России на 16 января понизил курс евро к рублю почти на 12 копеек до 76.9498 руб., курс доллара США - на 11 копеек до 67.0820 руб.

Банк России на 16 января понизил официальный курс евро к рублю почти на 12 копеек до 76.9498 руб. с 77.0692 руб., курс доллара США - на 11 копеек до 67.0820 руб. с 67.1920 руб. 15 января.



Стоимость бивалютной корзины на 16 января уменьшилась более чем на 11 копеек (-0.16%) до 71.5225 руб. с 71.6367 руб. 15 января.







"AK&M" от 15.01.2019