Госдума в первом чтении приняла поправки в закон "О гражданстве РФ". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроектом, в частности, предлагается "установить, что гражданин Украины, приобретший гражданство РФ и получивший документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, признается на территории РФ лицом, не имеющим гражданства Украины, на основании добровольного волеизъявления такого лица о выходе из гражданства Украины, если он направил заявление об отказе от имеющегося у него гражданства Украины в полномочный орган данного государства".



Как подчёркивается в пояснительной записке, "законопроект направлен на решение проблем граждан Российской Федерации, которые направили в Посольство Украины заявление о выходе из имеющегося у них гражданства Украины и желают поступить на муниципальную службу и государственную службу РФ".



Председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов ранее разъяснял, что на сегодняшний день "проблема заключается в том, что экс-гражданин Украины не может быть принят на госслужбу по причине двойного гражданства". По действующему законодательству, исключительно заявления о выходе из гражданства Украины недостаточно, необходимо получить от украинских властей подтверждение, однако, как правило, этого не происходит. Законопроект предлагает решить эту проблему путём признания отказа от гражданства Украины, оформленного в простой письменной форме, без подтверждения с украинской стороны, отмечал парламентарий.



"AK&M" от 15.01.2019