ГД в первом чтении приняла законопроект, освобождающий транспорт ФГС от платы за парковку

Госдума в первом чтении приняла законопроект, включающий транспортные средства Государственной фельдъегерской службы РФ в перечень служебных транспортных средств, в отношении которых взимание платы за пользование платными парковками не допускается. Об этом говорится в материалах ГД.



Для обеспечения сохранности и оперативности при доставке отправлений особой важности, совершенно секретных, секретных и иных служебных отправлений транспортные средства, принадлежащие органам федеральной фельдъегерской связи (ФФС), должны останавливаться максимально близко к местам, куда эту корреспонденцию доставляют.



Однако местами доставки часто оказываются организации, рядом с которыми отсутствуют парковки общего пользования.



"Стоянка транспортных средств органов ФФС на парковках общего пользования, расположенных на значительных расстояниях от мест доставки корреспонденции, затрудняет обеспечение необходимых требований безопасности, снижает оперативность ее доставки и повышает риск утраты", - подчеркивают авторы законопроекта.



Прием и сдача корреспонденции в организации занимает в среднем от 15 до 40 минут, и обычно 15 минут бесплатного парковочного времени не хватает, чтобы сотрудники ФФС без нарушений покинули зону платной парковки. На данный момент ФФС не входит в список тех, кто освобожден от платы за парковку. В пояснительной записке к документу отмечается, что включение ФФС в этот список "позволит обеспечить необходимые требования безопасности и повысить оперативность работы федеральной службы".







"AK&M" от 15.01.2019