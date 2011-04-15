Госдума в третьем чтении приняла изменения в статью 171 Жилищного кодекса РФ. Об этом говорится в материалах ГД.



В соответствии с ними документы и информацию, подтверждающие уплату гражданами ежемесячного взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме для получения затем компенсации расходов на уплату данного взноса, уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ будет получать у регионального оператора либо у владельца специального счёта по запросу. Предоставляться такая информация должна в течение пяти дней.



У граждан эту информацию запрашивать больше не будут.





"AK&M" от 15.01.2019