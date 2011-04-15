В России создаётся экологический оператор

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора", который займётся формированием в стране новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом говорится в материалах Кремля.



Компания создана в целях обеспечения реализации норм российского законодательства в области обращения с ТКО, стимулирования инвестиционной активности в этой области и реализации национального проекта "Экология". Полномочия учредителя компании будет осуществлять Министерство природных ресурсов и экологии.





"AK&M" от 15.01.2019