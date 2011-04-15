"Газпром нефть" внедряет новые технологии разработки трудноизвлекаемых запасов баженовской свиты. Об этом говорится в сообщении компании.



Технологический центр "Бажен" успешно испытал восемь новых российских технологий бурения и внутрискважинных работ при освоении нетрадиционных запасов углеводородов баженовской свиты. С их помощью в 2018 году были построены 10 высокотехнологичных скважин, с каждой из которых получен промышленный приток нефти.



За минувший год Технологический центр "Бажен" произвёл 70 стадий гидроразрыва пласта (ГРП), достигнув плотности 15 стадий на 1 тыс. м. Благодаря использованию новых технологий и материалов, сроки бурения высокотехнологичных скважин были сокращены с 47 до 35 суток, а срок проведения стадии ГРП уменьшен вдвое - с 48 до 24 часов (лучший результат составил 8 часов). В 2019 году число стадий ГРП будет увеличено до 30, а протяженность горизонтальных участков скважин - до 1.5 тыс. м.



В 2018 году на Пальяновской площади Красноленинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе был испытан ряд новых российских технологий по разработке трудноизвлекаемых запасов нефти. Так, для промывки стволов скважин был впервые применен раствор на углеводородной основе, обладающий пониженной зависимостью от перепадов температур и давления. При обработке горизонтальных скважин был успешно опробован метод цементирования с вращением, а для обеспечения герметичности цементного ствола впервые в России были использованы эластичные цементы. Высокую эффективность показали технология многостадийного гидроразрыва пласта с высокой скоростью закачки больших объемов жидкостей, метод Pump down Plug(использование композитных пробок на кабеле для разобщения стадий ГРП и перфорации) и ряд других уникальных решений. Все они получат широкое применение при дальнейшем освоении нетрадиционных запасов нефти баженовской свиты.



В прошлом году Технологический центр "Бажен" начал промышленное использование российского программного комплекса "РОСТ МГРП", созданного "Газпром нефтью" совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ). С помощью симулятора ГРП была рассчитана и смоделирована оптимальная система трещин для каждой из 10 скважин, пробуренных в 2018 году.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 58% до 298.669 млрд руб. со 189 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 29.8% до 1.827 трлн руб. с 1.408 трлн руб., показатель EBITDA - на 56.7% до 556.473 млрд руб. с 355.131 млрд руб.



"AK&M" от 15.01.2019