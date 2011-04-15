В Новой Москве построили участок Сокольнической линии метро с четырьмя станциями, сообщил Стройкомплекс Москвы.



От станции "Саларьево" до "Коммунарки" (рабочее название "Столбово") произведён технический запуск поездов. Технический запуск означает, что все станции готовы, сейчас ведутся пусконаладочные работы и обкатка путей.



На участке длиной около 12 км расположено четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".



Напомним, Сокольническая линия открылась первой в московском метро - движение между "Комсомольской" и "Парком Культуры", с ответвлением до "Смоленской", запустили 15 мая 1935 года. Она же первой пришла в Новую Москву.



Станции "Румянцево" и "Саларьево" открыли в ТиНАО в 2016 году.



Сокольническую линию продлят ещё на 2.6 км до станции "Потапово" (рабочее название "Новомосковская"), которая расположится в районе ул. Потаповская Роща.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 15.01.2019