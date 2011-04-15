"Дикси" планирует продать супермаркеты "Виктория" в Московском регионе. Об этом пишет газета "Ведомости".



Часть столичных площадей "Виктории" может быть продана X5 Retail Group.



Сотрудник одной из "Викторий" на севере Москвы рассказал, что персоналу магазина уже объявили о закрытии супермаркета весной по завершении срока аренды, остальные точки отойдут другим торговым сетям либо закроются, отмечает газета.



Дикси Групп (ИНН 7704249540) с 2007 года выполняет функции холдинговой компании группы компаний "Дикси" - владеет контрольными пакетами акций компаний, входящих в группу. Контрольным пакетом акций Дикси Групп (54.4%) владеет многопрофильный холдинг ГК "Меркурий".



Чистый убыток Дикси по МСФО за 2017 год вырос в 2 раза до 6.014 млрд руб. с 2.786 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 9.1% до 282.811 млрд руб. с 311.237 млрд руб., валовая прибыль - на 8.8% до 75.893 млрд руб. с 83.174 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 15% до 11.038 млрд руб. с 9.601 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Дикси Групп" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составила 75.152 млн руб. против убытка 33.988 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 131.839 млн руб. со 127.891 млн руб., валовая прибыль - на 38% до 55.532 млн руб. с 40.157 млн руб. Прибыль до налогообложения составила 75.007 млн руб. против убытка 33.641 млн руб.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



На 30 сентября 2018 года под управлением Компании находились 13685 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 12822 магазина "Пятёрочка", 712 супермаркетов "Перекресток", 92 гипермаркета "Карусель" и 59 магазинов "Экспресс". Под управлением компании находится 40 распределительных центров и 3 293 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.



Акционерами X5 (по данным октябрь 2018 года) являются: CTF Holdings S. A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (AxonTrust) - 11.43%, директоры X5 - 0.07%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 40.63%.



Выручка X5 Retail Group за 9 месяцев 2018 года выросла на 19% до 1.104 трлн руб. с 927.482 млрд руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" выросла на 20.2% до 871.129 млрд руб. с 724.499 млрд руб., "Перекрёсток" - на 23.7% до 163.633 млрд руб. со 132.312 млрд руб., "Карусель" - на 64.723 млрд руб. с 63.335 млрд руб. Количество магазинов сократилось на 26.9% до 1.564 тыс. с 2.139 тыс. Сокращение произошло в основном за счёт уменьшения количества магазинов "Пятёрочка" - на 24.6% до 1.597 тыс. с 2.118 тыс.



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 13.8% до 22.4 млрд руб. с 25.975 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 18.9% до 1.109 трлн руб. с 933.303 млрд руб., валовая прибыль - на 20.2% до 267.94 млрд руб. с 222.998 млрд руб., показатель EBITDA - на 7.5% до 77.827 млрд руб. с 72.392 млрд руб.



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за III квартал 2018 года выросла на 11.1% до 8.087 млрд руб. с 7.277 млрд руб., выручка - на 17.6% до 375.505 млрд руб. с 319.424 млрд руб., валовая прибыль - на 22.1% до 92.482 млрд руб. млрд руб. с 75.765 млрд руб., показатель EBITDA - на 23.7% до 27.689 млрд руб. с 22.392 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 15.01.2019