Реставрация вестибюля станции метро "Кропоткинская" завершится летом

Работы по реставрации вестибюля станции метро "Кропоткинская" будут закончены летом, сообщил столичный Стройкомплекс.



Реставрация этого объекта культурного наследия регионального значения началась в мае 2018 года. Уже установлены входные двери, решётки на окнах (работы ещё не завершены), раскрыты ранее заложенные исторические оконные проёмы.



Отдельное внимание уделяется кессонам - элементам свода арки вестибюля. В соответствии с проектом они будут освещены. Проект павильона 1935 года предполагал открытые застекленные кессоны (углубления в своде, куполе, потолочном перекрытии). Однако после войны арку целиком покрыли металлом. Сейчас работы временно не ведутся, поскольку в холодное время года их нельзя проводить без специальных конструкций-тепляков.



"Кропоткинская" (до 1957 года - "Дворец Советов") была открыта 15 мая 1935 года.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 15.01.2019