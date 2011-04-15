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15/01/2019
16:44

ЛУКОЙЛ в рамках buy back с 8 по 11 января января купил акции и GDR на 3.1 млрд руб. и $3.2 млн

Lukoil Securities Limited в рамках обратного выкупа акций с 8 по 11 января 2019 года купило на рынке 613.351 тыс. акций по цене 5048.3 руб. за бумагу, а также 41.924 тыс. депозитарных расписок по цене $76.97 за бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.

Таким образом, на выкуп акций направлено 3.096 млрд руб., на выкуп депозитарных расписок - $3.227 млн.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", за 9 месяцев 2018 года по МСФО выросла на 54.3% до 460.1 млрд руб. с 298.3 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации выросла на 40.2% и составила 5.993 трлн руб. с 4.274 трлн руб. Показатель EBITDA увеличился до 836.5 млрд руб., что на 37.6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - 607.8 млрд руб.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", за III квартал 2018 года по МСФО выросла на 9.8% до 183.8 млрд руб. со 167.3 млрд руб. во II квартале Выручка составила 2.306 трлн руб., увеличившись на 12.2% по сравнению с предыдущим кварталом - 2.056 трлн руб. Показатель EBITDA составил 321.8 млрд руб., увеличившись на 9%.


AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 15.01.2019

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