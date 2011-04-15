Суд признал банкротом "Банк торгового финансирования"

Арбитражный суд Москвы 15 января объявил резолютивную часть решения о признании АО КБ "Банк торгового финансирования" (БТФ) банкротом. Об этом говорится в сообщении организации.



Конкурсным управляющим назначена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".



Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Банк торгового финансирования" 28 сентября 2018 года. Согласно данным отчётности, по величине активов на 1 сентября 2018 года кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 15.01.2019