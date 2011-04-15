Газпром косвенно стал владельцем 18.75% голосов НПФ "Газфонд"

ПАО "Газпром" косвенно стало владельцем 18.75% голосов АО "Негосударственный пенсионный фонд Газфонд". Об этом говорится в сообщении компании.



Газпром владеет 100% голосов ООО "Газпром трансгаз Саратов", 100% голосов ООО "Газпром добыча Уренгой", 100% голосов ООО "Газпром добыча Ямбург".



"Газпром трансгаз Саратов", Газпром добыча Уренгой" и "Газпром добыча Ямбург" владеют по 6.25% голосов НПФ.



Изменение произошло 24 декабря в связи с реорганизацией.

Напомним, Совет НПФ "Газфонд" принял решение о реорганизации НПФ в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд. Сообщалось, что акционерный пенсионный фонд будет являться правопреемником по всем правам и обязанностям НПФ "Газфонд". Реорганизация не повлияет на условия негосударственного пенсионного обеспечения участников.



НПФ "Газфонд" основан в 1994 году и в настоящее время осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению. Фонд является соучредителем Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) - профессионального объединения участников российского пенсионного рынка.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 15.01.2019