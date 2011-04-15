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15/01/2019
18:26

Газпром и ХМАО подписали новое пятилетнее соглашение о сотрудничестве

Газпром и ХМАО подписали новое пятилетнее соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) Натальи Комаровой.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества. Речь шла, в том числе, о развитии газотранспортных и перерабатывающих мощностей компании в регионе. Отмечено, что в 2013-2018 годах объём капитальных вложений Газпрома и его дочерних обществ (без учёта "Газпром нефти") на территории округа составил 83.7 млрд руб. В 2019 году инвестиции запланированы на уровне 7 млрд руб. Продолжается реализация проектов расширения Пунгинского подземного хранилища газа и строительства установки очистки пропановой фракции от метанола на Сургутском заводе по стабилизации конденсата.

В ходе встречи был отмечен долгосрочный характер взаимодействия сторон. В связи с истечением срока действия соглашения о сотрудничестве между Газпромом и Правительством ХМАО в 2014-2018 годах Алексей Миллер и Наталья Комарова подписали соглашение на новый пятилетний период - 2019-2023 годы. Документ направлен на укрепление взаимовыгодного партнёрства, стабильное социально-экономическое развитие региона, улучшение инвестиционного климата.

В частности, в соответствии с соглашением Газпром продолжит обеспечивать надёжное газоснабжение потребителей округа, своевременное перечисление налоговых и иных обязательных платежей в бюджет ХМАО и муниципальных образований, выполнение природоохранных мероприятий.

Компания будет содействовать сохранению и повышению уровня занятости населения автономного округа, трудоустройству молодых специалистов. Соглашением также предусмотрена возможность дальнейшего участия Газпрома в региональных программах поддержки коренных малочисленных народов Севера и развития их традиционных отраслей хозяйствования.

В свою очередь Правительство округа будет способствовать формированию благоприятного налогового режима, окажет содействие Газпрому и его дочерним обществам в решении земельных вопросов, получении необходимых согласований при реализации инвестиционных проектов. Руководство региона будет предпринимать меры по обеспечению полной и своевременной оплаты потребителями поставок газа.

Отметим, что ХМАО является регионом стратегических интересов Газпрома. Через территорию округа проходят газотранспортные маршруты, по которым газ от месторождений севера Западной Сибири транспортируется в европейскую часть страны.

Газпром в 2008-2018 годах направил на газификацию ХМАО 1.2 млрд руб., построено четыре межпоселковых газопровода. Уровень газификации округа по состоянию на 1 января 2019 года составил 39.8% (в среднем по России - 68.6%).

На территории округа действуют восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций Газпрома.

ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.

Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.

"AK&M" от 15.01.2019
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