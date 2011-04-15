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15/01/2019
18:56

В районе реконструкции Бесединского шоссе будут перекрывать МКАД

В районе пересечения МКАД и Бесединского шоссе до 30 сентября 2019 года будут вводиться перекрытия и ограничения движения транспорта из-за строительных работ. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Полностью перекрывать участки дорог в районе пересечения МКАД и Бесединского шоссе будут только в ночное время и не более чем на 20 минут. Это позволит избежать большого скопления машин.

Внешнюю сторону МКАД в районе пересечения с Бесединским шоссе полностью закроют 17 января (с 01:30 до 01:50) и 13 февраля (в промежутке с 01:30 до 05:30).

Внутреннюю сторону МКАД в районе Бесединского шоссе закроют для водителей 22 января (в промежутке с 02:00 до 03:00) и 27 февраля (в промежутке с 01:30 до 05:30).

Изменения затронут только одну полосу движения.
Например, до 30 сентября закроют полосу по направлению из центра в сторону развязки с МКАД. В это же время будет перекрыта одна полоса съезда с Бесединского шоссе на внутреннюю сторону МКАД при движении из области.

На внутренней стороне МКАД также перекроют одну из полос: до 16 января - после развязки, с 12 по 15 февраля - до съезда на Бесединское шоссе.

С 23 по 25 января, с 15 по 30 апреля и с 15 по 30 сентября ограничения на внутренней стороне МКАД будут вводиться только по ночам.

Движение по одной полосе внешней стороны кольца закроют 18-20 января и с 15 по 30 марта. Ограничения будут действовать с 01:30 до 05:30. Круглосуточно движение по одной из полос будет запрещено с 3 по 5 марта.

С 1 по 30 августа движение ограничат в районе выезда из поселка Беседы, а с 15 по 30 августа будет затруднено движение по Бесединскому шоссе в область.

"AK&M" от 15.01.2019
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