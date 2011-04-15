CMS выступила консультантом акционеров Запсибкомбанка в сделке с ВТБ

CMS выступила консультантом акционеров ПАО "Запсибкомбанк" в сделке по продаже ими 71.8% своих акций ПАО "Банк ВТБ". Об этом говорится в сообщении компании.



Синергии от данной сделки включают открытие доступа клиентам банка к технологическим, продуктовым и финансовым возможностям группы ВТБ. Полноценная интеграция банков планируется к завершению в 2020 году, когда Запсибкомбанк перейдёт под бренд ВТБ.



Команда CMS, Россия, осуществляла всестороннюю юридическую поддержку продавцов во всех аспектах сделки.



Напомним, ВТБ стал владельцем 71.8% акций ПАО "Западно-Сибирский коммерческий банк" (Запсибкомбанк). Сумма сделки не раскрывается.



ПАО "Запсибкомбанк" (Тюмень, ИНН 7202021856) основано 23 ноября 1990 года на базе Тюменского территориального управления Промстройбанка. Тюменская область и ЯНАО выкупили контрольный пакет акций Запсибкомбанка.



Запсибкомбанк - универсальный банк, основным регионом присутствия которого являются Тюмень и Тюменская область, где банк занимает лидирующие рыночные позиции. Банк специализируется на ипотечном и потребительском кредитовании физических лиц (доля на рынке розничного кредитования Тюменской области - около 8%), расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании юридических лиц, а также на вложениях в ценные бумаги и операциях на межбанковском рынке. Кроме того, банк кредитует региональные органы власти и организации, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляет банковские гарантии и иные услуги данным клиентам (расчётно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты).



На сегодняшний день "Запсибкомбанк" является одним из лидеров банковской отрасли Урала. Он обслуживает свыше 600 тыс. физических лиц и 21 тыс. корпоративных клиентов. Приобретение позволит ВТБ увеличить долю рынка Тюменской области по кредитам физлицам почти в 2 раза, по пассивам - почти в 2.5 раза, а также удвоить число отделений в Тюменской области.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 70.1% до 98.5 млрд руб., во II квартале - на 41.9% до 43 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистые процентные доходы выросли на 4.8% до 238.1 млрд руб. Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 4.1%, повысившись до 4.2% во II квартале 2018 года по сравнению с 4.1% в I квартале 2018 года и 4.1% в 2017 году.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 15.01.2019