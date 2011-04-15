Станцию метро "Потапово" построят не ранее 2022 года, М.Хуснуллин

Станцию метро "Потапово" построят не ранее 2022 года. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Принято решение о продлении Сокольнической линии ещё на 2.6 км. На этом участке будет построена дополнительная станция "Потапово", - сказал М.Хуснуллин. По его словам, станция разместится в районе улицы Потаповская Роща (ранее она носила рабочее название "Новомосковская").



Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила подготовку проекта планировки в течение 2019 года.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 15.01.2019