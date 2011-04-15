Эксперты ESET помогли удалить из Google Play приложения с агрессивной рекламой

ESET обнаружила в Google Play целую партию вредоносных приложений, которые маскировались под универсальные пульты для ТВ и бытовой техники. До удаления приложений из магазина их успели скачать более 8 миллионов пользователей. Об этом говорится в сообщении ESET.



Ни одно из девяти приложений не выполняло заявленных в описании функций - вместо этого они показывали навязчивую рекламу. Автором всех приложений является один разработчик - Tools4TV.



После загрузки каждая из этих программ симулировала подключение пульта к устройству, затем скрывала свою иконку с рабочего стола и начинала показ рекламных объявлений.



В общей сложности пострадали больше 8 млн пользователей. Отрицательные отзывы их не смущали - так, самое популярное приложение было загружено около 5 миллионов раз.



Подделку обнаружил специалист по безопасности ESET Лукас Стефанко. После обращения специалистов ESET вредоносные приложения были удалены из Google Play.



ESET рекомендует загружать мобильные приложения только из официальных магазинов, изучать число загрузок, оценки и отзывы других пользователей.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.





"AK&M" от 15.01.2019