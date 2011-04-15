Ингосстрах выплатил более 1.8 млн руб. за повреждённый железнодорожный вагон

Ингосстрах выплатил более 1.8 млн руб. транспортной компании за вагон, повреждённый в результате схода железнодорожного состава с рельсов, говорится в сообщении страховой компании.



25 сентября 2018 года на перегоне "Куэнга-Приисковая" Забайкальской железной дороги произошёл сход с рельсов 14 вагонов. Один из вагонов, принадлежащий страхователю, получил повреждения, исключающие его дальнейшую эксплуатацию.



Имущество клиента застраховано в Ингосстрахе от рисков повреждения, утраты или гибели. Общая страховая сумма по договору составляет 911.149.272 руб. Договор заключен сроком на 9 лет.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 15.01.2019