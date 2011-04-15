Дайджест газеты "Ведомости" от 16 января 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 16 января 2019 года.





ОСАГО ПОЛУЧИТ АВАРИЙНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



Государство создает мобильное приложение для регистрации ДТП. Известить об аварии и получить выплату по ОСАГО можно будет через "Госуслуги".



Правительство подготовило проект постановления, которое упростит оформление документов о ДТП для получения выплат по ОСАГО. Извещение об аварии, которое автомобилисты сейчас подают страховщику на бланке, можно будет направить в электронной форме через специальное мобильное приложение (СМП), следует из проекта постановления, с которым ознакомились "Ведомости". Документ разработали Минкомсвязи и Центробанк.



Речь об оформлении по Европротоколу. Он применяется, когда в аварии участвовали два автомобиля, у их владельцев есть полисы ОСАГО, нет пострадавших и ущерб в пределах 400 000 руб. (этот лимит действует в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в остальных регионах - 100 000 руб.), нет разногласий в отношении виновника ДТП.



Зарегистрированы на сайте госуслуг должны быть оба участника ДТП, иначе электронное оформление невозможно, сказано в документе.





НОВЫЙ РЫНОК "ГАЗПРОМА"

"ГАЗПРОМ" НАЧИНАЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ГАЗ НА КРУПНЕЙШИЙ ХАБ ЕВРОПЫ



Это может свидетельствовать о готовности компании снизить экспортные цены.



"Газпром экспорт" сообщил о начале продаж газа через электронную торговую платформу (ЭТП) с точкой сдачи на газовом хабе TTF в Нидерландах. Первая торговая сессия с доставкой на февраль была запланирована на вторник, 15 января. С 2016 г. нидерландский TTF стал крупнейшим газовым хабом Европы, потеснив на 2-е место британский NBP.



Начало поставок на TTF - пример того, как "Газпром" адаптируется к изменяющимся условиям функционирования европейского газового рынка. В 2008-2011 гг. его стратегическим выбором было сохранение цен в ущерб объемам продаж. Компания жестко отстаивала контрактные формулы ценообразования и размеры take-or-pay в своих долгосрочных контрактах и продавала только те объемы газа, которые облагались штрафом в случае их неотбора, Сегодня компания, предлагая свой газ в том числе на самой ликвидной европейской площадке - TTF, имеет шанс сохранить суммарные объемы продаж газа, даже если цены на хабах окажутся ниже контрактных.





ВРАЖДА ПОМОГЛА ИНВЕСТИЦИЯМ

АМЕРИКАНЦЫ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ НЕДООЦЕНКОЙ "ЯНДЕКСА"



Фонды Oppenheimer довели долю в российской интернет-компании до 6,3%.



Семейство американских фондов Oppenheimer Funds увеличило долю в "Яндексе" до 6,4% акций класса А. По распространенной в интернет-компаниях схеме у "Яндекса" два вида акций: тип A, каждая из которых дает владельцу один голос на собрании акционеров, и тип B - 10 голосов.



В октябре 2018 г. на сайте Oppenheimer Funds был опубликован аналитический обзор, в котором "Яндекс" фигурирует как один из привлекательных активов. Одно из объяснений, приведенных в обзоре, состоит в том, что из-за усиливающегося антагонизма США и России "Яндекс" получил преимущество, которого лишены аналогичные успешные технологические компании, - чрезвычайно привлекательную цену акций.





"МЫ ЖИВЕМ В ИТАЛИИ, ПОЭТОМУ УЖЕ НИЧЕГО НЕ БОИМСЯ"



Совладелец производителя тканей и готовой одежды объясняет, почему марка Elena Miro поменяла партнера в России и зачем понадобился ребрендинг Motivi.



Miroglio Group развивается по традиционному для итальянских семейных компаний сценарию: основанная ремесленниками, она ширится и адаптируется к изменениям среды усилиями потомков, которые привлекают профессиональных управленцев. Семейное дело по продаже тканей основали в конце XIX в. супруги Карло и Анджела Мирольо, открыв в центре города Альбы свой первый магазин. Их старший сын Джузеппе решил, что производство тканей - дело более выгодное и перспективное, чем продажа, и после окончания Второй мировой войны установил прямо на центральной площади Альбы четыре ткацких станка. Своим сыновьям он оставил уже стабильно работающую ткацкую фабрику.





В КИБЕРСПОРТ ЗАЕХАЛ MERCEDES



Впервые автомобильный концерн станет совладельцем киберспортивной компании. Daimler и футбольный клуб "Кельн" выкупили киберспортивную команду у Mail.ru Group.



Входящий в Mail.ru Group киберспортивный холдинг ESforse подписал соглашение о продаже 67% акций немецкого киберспортивного клуба SK Gaming автоконцерну Daimler (бренд Mercedes-Benz) и футбольному клубу "Кельн". Остальные 33% SK Gaming принадлежат его руководителю Александру Мюллеру. Он остается акционером компании.



Последние несколько лет SK Gaming была лучшей в мире командой по Counterstrike. За время своего существования киберспортивная команда выиграла около 50 турниров, заработав около $3,5 млн.



Daimler станет первым в мире автомобильным концерном, которому будет принадлежать киберспортивная команда.





ЦЕНТРОБАНК ПРОТИВ СЕРИЙНЫХ ОТПРАВИТЕЛЕЙ



ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж.Он обнаружил людей, совершающих серийные переводы крупных сумм, и счел это схемой ухода от валютного контроля.



ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу. Одни и те же люди, которых называют "серийными отправителями", неоднократно в течение дня с небольшими временными интервалами осуществляют переводы денег. Делают они это без открытия банковских счетов.



На самом деле такими денежными переводами люди могут расплачиваться по договорам, предусматривающим поставку товаров в Россию, считает ЦБ, т. е. фактически они таким образом могут скрывать то, что ведут предпринимательскую деятельность, и избегать постановки контрактов на учет в банках для проведения валютного контроля.





СЕКРЕТЫ ЛУЧШИХ ПРОДАВЦОВ



Пять секретов лучших специалистов по продажам и как понять, являетесь ли вы одним из них.



Я работаю в продажах в сфере IT вот уже 16 лет, и большую часть этого времени руководил продажами в Salesforce и других технологических компаниях. Я заметил, что наиболее успешным продажникам присущи схожие модели поведения, привычки и черты характера. Я разбил их на пять основных категорий и стал применять в своей практике - мы упражнялись, учились, оттачивали мастерство. В результате мои сотрудники год за годом неизменно добивались впечатляющих показателей.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 16.01.2019