Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 января 2019 года.



НАД ДАТА-ЦЕНТРАМИ СГУЩАЮТСЯ ГОСОБЛАКА

"РОСТЕЛЕКОМ" МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ ОДНУ ИЗ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ





"Ростелеком" рассматривает покупку второго по объему игрока на российском рынке центров обработки данных (ЦОД) DataLine, который оценивается в $500-600 млн без учета долга. Приобретение позволит госкомпании занять до 30% рынка, получив на нем "почти монопольное положение", считают эксперты. Спрос на дата-центры и облачные технологии растет в связи с инициативами государства, включая "закон Яровой" и создание "Гособлака" для органов власти, отмечают эксперты.





РОДИНА НАПОМНИЛА О ЗАКРОМАХ

ЭКСПОРТЕРОВ ЗЕРНА ПРОСЯТ О ЗАМЕДЛЕНИИ ПОСТАВОК



Объемы экспорта зерна, превысившие за июнь-декабрь 2018 года 28 млн тонн, насторожили чиновников. В Минсельхозе ждут, что до конца сезона отгрузки будут не больше 42 млн тонн, и - пока неформально - рекомендуют экспортерам сдерживать темпы поставок. Показатели экспорта в январе уже ниже ожидаемых, но аналитики все же прогнозируют, что объемы вывезенного зерна за сезон будут на уровне 43 млн тонн и выше.





С ДМИТРИЯ ФИРТАША ВЗЯЛИ НА КИПРЕ

АКТИВЫ УКРАИНСКОГО БИЗНЕСМЕНА АРЕСТОВАЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИСКУ ВТБ





Как стало известно "Ъ", суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн. При этом обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем бизнесом господина Фирташа. Поводом стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена - ЧАО "Юкрейниан Кемикал Продактс" и ООО "Титановые инвестиции", являющиеся собственниками ряда заводов в Крыму. Общая сумма задолженности составляет более 2,5 млрд руб.





ИНВЕСТОРЫ ПРИСТРАИВАЮТСЯ К РЕГИОНАМ

ВЛОЖЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ БУДУТ РАСТИ ОТ НИЗКОЙ БАЗЫ



Высокая волатильность рубля на фоне новых санкций в отношении России напугала инвесторов рынка коммерческой недвижимости: объем их вложений за год сократился почти на 40%, достигнув рекордно низкого уровня. Но уже в этом году ситуация может исправиться - на фоне низкой базы и переноса закрытия нескольких крупных сделок консультанты ждут роста показателя на 25%. Все более востребованными у инвесторов становятся Санкт-Петербург и региональные рынки: доля Москвы в структуре вложений за год сократилась на 12 процентных пунктов.





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"AK&M" от 16.01.2019