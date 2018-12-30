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16/01/2019
08:55

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 16 января в размере 76.9498 руб. против 77.0692 руб. на 15 января

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 16 января в размере 76.9498 руб. против 77.0692 руб. на 15 января.


Курс евро за последние 5 дней:

15.01.19 - 77.0692 руб.
12.01.19 - 77.1282 руб.
11.01.19 - 77.2105 руб.
10.01.19 - 76.9066 руб.
30.12.18 - 79.4605 руб.




































































"AK&M" от 15.01.2019
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