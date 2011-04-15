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16/01/2019
12:27

Роспотребнадзор не выявил серьёзных нарушений молочной продукции в ряде регионов

Роспотребнадзор не выявил серьёзных нарушений молочной продукции в ряде регионов. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое совместно с Союзмолоко в пяти субъектах РФ провели контрольные закупки молочной продукции.

Качество и безопасность молока и сыра проверяли в Воронежской, Брянской областях, Хабаровском и Краснодарском областях и в Санкт-Петербурге.

Специалисты Роспотребнадзора и Союзмолоко произвели закупки всех представленных на полке (метод сплошной выборки) видов твёрдого сыра в ценовой категории до 500 руб. за кг и питьевого пастеризованного молока жирностью до 3.2%. Исследования проводились на полное соответствие техническим регламентам по месту отбора проб в испытательно-лабораторных центрах Роспотребнадзора. Главной задачей исследования было определить фальсификат, содержащий растительные жиры.

Результаты контрольной закупки не выявили серьёзных нарушений в исследуемой продукции в 4-х из 5-ти субъектах РФ. Показатели доли фальсифицированной продукции на полках магазинов соответствуют общероссийским данным - 7-8%.

В Воронежской области 5.7% проб молочной продукции из 87 отобранных не соответствовало обязательным требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

В Краснодарском крае всего было отобрано и исследовано 58 проб молока и молочной продукции, из них не соответствовало требованиям 6.8%.

В Санкт-Петербурге отобрано и исследовано 49 проб молока и молочной продукции, из них не соответствовало требованиям 4%.

Управлением Роспотребнадзора по Брянску были отобраны 26 образцов сыра и молока питьевого. Два образца молока не соответствуют техническим требованиям, что составляет 7.6%.

В Хабаровске в магазинах было отобрано 19 образцов молока и 46 образцов сыра. По результатам исследований все пробы молока соответствуют установленным требованиям по показателям подлинности. Из закупленных 46 проб твердых сыров в одной пробе обнаружено превышение допустимой нормы фитостеринов (более 2%), что свидетельствует о применении в производстве сыра растительных жиров (1.7% от общего числа молочной продукции).

"AK&M" от 16.01.2019
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