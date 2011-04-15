Африканская чума свиней впервые зарегистрирована в Монголии. Об этом сообщил Россельхознадзор.



Согласно официальным данным Международного эпизоотического бюро, в Монголии была зафиксирована первая вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Заболевание выявлено у домашних свиней в аймаке Булган, расположенном в северной части страны. Подтверждена гибель 85 животных, 214 свиней уничтожено.



В настоящее время в Монголии проводится комплекс мероприятий для ликвидации заболевания и недопущения дальнейшего распространения АЧС.



"AK&M" от 16.01.2019