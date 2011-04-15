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16/01/2019
12:38

В жилых домах Москвы оценят работу газового оборудования

Во всех жилых домах Москвы, где установлены газовые плиты, проведут дополнительное внеплановое обследование. Об этом сообщила столичная мэрия.

В каждом округе Москвы создадут специальные комиссии. В их состав войдут представители префектур и управ районов, управляющих компаний, Мосгаза, а также специалисты по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Работу планируют завершить до 23 января.
Специалисты также дополнительно проведут инструктаж для собственников помещений в многоквартирных домах и руководителей управляющих компаний. Кроме того, москвичи получат памятки по безопасной эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах.

Если члены комиссии обнаружат нарушения в домах, то работу газовой системы приостановят.


"AK&M" от 16.01.2019
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