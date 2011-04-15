В жилых домах Москвы оценят работу газового оборудования

Во всех жилых домах Москвы, где установлены газовые плиты, проведут дополнительное внеплановое обследование. Об этом сообщила столичная мэрия.



В каждом округе Москвы создадут специальные комиссии. В их состав войдут представители префектур и управ районов, управляющих компаний, Мосгаза, а также специалисты по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.



Работу планируют завершить до 23 января.

Специалисты также дополнительно проведут инструктаж для собственников помещений в многоквартирных домах и руководителей управляющих компаний. Кроме того, москвичи получат памятки по безопасной эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах.



Если члены комиссии обнаружат нарушения в домах, то работу газовой системы приостановят.





"AK&M" от 16.01.2019