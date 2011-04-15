Восемь станций метро за пределами МКАД откроют в 2019 году. Об этом сообщил Стройкомплекс со ссылкой на руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.



В частности, по его словам, в столице в этом году планируется построить 14 станций метро, восемь из которых будут находиться за пределами МКАД.



Он пояснил, что четыре станции за МКАД введут на Некрасовской (Кожуховской) линии: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино".



Ещё четыре станции появятся в Новой Москве на продлении Сокольнической линии: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 16.01.2019