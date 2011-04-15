Rosneft Deutschland приступила к прямым продажам нефтепродуктов в Германии

Rosneft Deutschland GmbH (дочерняя компания НК "Роснефть") приступила к прямым продажам нефтепродуктов с целью повышения эффективности. Об этом сообщила пресс-служба Роснефти.



Компания осуществляет реализацию всех нефтепродуктов, которые производятся Rosneft Deutschland на трёх немецких НПЗ с долей участия НК "Роснефть", включая бензин, дизель, печное топливо, авиатопливо, СУГ, битум, мазут и продукты нефтехимического производства.



Компания поставляет нефтепродукты напрямую с НПЗ, а также с более чем 30 отгрузочных терминалов на территории Германии, используя автомобильный, железнодорожный и речной транспорт. Клиентская база компании насчитывает более 500 предприятий в Германии, Польше, Чехии, Швейцарии, Австрии и Франции.



Начало маркетинговых операций не повлияло на графики работы НПЗ и поставок в адрес потребителей.



Успешному старту полномасштабной реализации продукции также способствовал опыт работы компании по продажам битума в 2018 году. За этот период Rosneft Deutschland поставила продукцию более 130 предприятиям Германии.



В рамках стратегии по созданию собственного направления маркетинга Rosneft Deutschland внедрила информационную систему нового поколения SAP S/4 HANA. По объему данных этот проект стал самым крупным в европейской нефтегазовой отрасли и одним из самых масштабных в мире. Данное программное обеспечение представляет собой новейшую разработку для ресурсного планирования предприятий.



Напомним, в декабре 2016 года ПАО "НК "Роснефть" и BP Plc объявили о завершении сделки по расформированию нефтеперерабатывающего и нефтехимического совместного предприятия (СП) Ruhr Oel GmbH (ROG) в Германии. В продолжение соглашения о реструктуризации СП, Роснефть и BP договорились о постепенных изменениях в цепочке реализации нефтепродуктов в целях обеспечения своевременного выполнения контрактов с клиентами НПЗ на переходном этапе. Компании определили, что данный период завершится до конца 2018 года.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.



"AK&M" от 16.01.2019