Роснефть в 2018 году увеличила поставки нефти на НПЗ в РФ

Объём поставок нефти на нефтеперерабатывающие предприятия НК "Роснефть" в РФ в 2018 году, по предварительным данным, вырос почти на 3 млн т по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщила компания.



НК "Роснефть" проводит беспрецедентную программу модернизации своих НПЗ, самую масштабную в стране - 1.4 трлн руб., из которых 850 млрд руб. уже инвестировано: построены и модернизированы 22 основные установки и комплексы нефтепереработки, что позволило Роснефти существенно увеличить выпуск бензина 5-го класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, который является приоритетом для компании.



Успешная реализация масштабной программы модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и увеличение поставок нефти на НПЗ компании позволяет гарантировать бесперебойное обеспечение топливом и стабильную ситуацию на российском рынке нефтепродуктов.



Суммарная проектная мощность основных нефтеперерабатывающих предприятий НК "Роснефть" на территории России составляет 118.4 млн т нефти в год. Доля НК "Роснефть" в переработке нефти в России составляет более 35%. В 2017 году объём нефтепереработки на российских НПЗ компании превысил 100 млн т по сравнению с 87.5 млн т в 2016 году. Выход светлых нефтепродуктов в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 1.8 процентного пункта до 58.4%, а глубина переработки - на 3.2 процентного пункта до 75.2%.



В составе нефтеперерабатывающего блока компании на территории Российской Федерации работают 13 крупных нефтеперерабатывающих завода, расположенных в ключевых регионах страны: Комсомольский, Туапсинский, Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, Ачинский, Саратовский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая компания и Ангарская нефтехимическая компания, нефтеперерабатывающий комплекс ПАО АНК "Башнефть" ("Башнефть-Новойл", "Башнефть-Уфанефтехим", "Башнефть-УНПЗ"), Ярославский НПЗ.



ПАО "НК "Роснефть" также владеет рядом перерабатывающих активов за рубежом - в Германии, Индии и Белоруссии.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.



"AK&M" от 16.01.2019