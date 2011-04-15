Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 января

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Банк России установил на 17 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.1218
1 Азербайджанский манат 39.3526
100 Армянских драмов 13.7370
1 Белорусский рубль 30.9900
1 Болгарский лев 38.9690
1 Бразильский реал 17.9597
100 Венгерских форинтов 23.5350
1000 Вон Республики Корея 59.5789
10 Гонконгских долларов 85.0999
1 Датская крона 10.2109
1 Доллар США 66.7617
1 Евро 76.1350
100 Индийских рупий 93.7994
100 Казахстанских тенге 17.6768
1 Канадский доллар 50.3862
100 Киргизских сомов 95.6471
10 Китайских юаней 98.8257
10 Молдавских леев 38.8488
1 Новый туркменский манат 19.1021
10 Норвежских крон 78.2770
1 Польский злотый 17.7595
1 Румынский лей 16.2810
1 СДР (специальные
права заимствования) 93.1539
1 Сингапурский доллар 49.2961
10 Таджикских сомони 70.7971
1 Турецкая лира 12.3571
10000 Узбекских сумов 79.8950
10 Украинских гривен 23.8160
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.0225
10 Чешских крон 29.8030
10 Шведских крон 74.5316
1 Швейцарский франк 67.5726
10 Южноафриканских рэндов 48.7155
100 Японских иен 61.4834
"AK&M" от 16.01.2019