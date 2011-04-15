Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 января

Банк России установил на 17 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.1218

1 Азербайджанский манат 39.3526

100 Армянских драмов 13.7370

1 Белорусский рубль 30.9900

1 Болгарский лев 38.9690

1 Бразильский реал 17.9597

100 Венгерских форинтов 23.5350

1000 Вон Республики Корея 59.5789

10 Гонконгских долларов 85.0999

1 Датская крона 10.2109

1 Доллар США 66.7617

1 Евро 76.1350

100 Индийских рупий 93.7994

100 Казахстанских тенге 17.6768

1 Канадский доллар 50.3862

100 Киргизских сомов 95.6471

10 Китайских юаней 98.8257

10 Молдавских леев 38.8488

1 Новый туркменский манат 19.1021

10 Норвежских крон 78.2770

1 Польский злотый 17.7595

1 Румынский лей 16.2810

1 СДР (специальные

права заимствования) 93.1539

1 Сингапурский доллар 49.2961

10 Таджикских сомони 70.7971

1 Турецкая лира 12.3571

10000 Узбекских сумов 79.8950

10 Украинских гривен 23.8160

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.0225

10 Чешских крон 29.8030

10 Шведских крон 74.5316

1 Швейцарский франк 67.5726

10 Южноафриканских рэндов 48.7155

100 Японских иен 61.4834

"AK&M" от 16.01.2019